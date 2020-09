Morta dopo uno stupro a Pescara: il caso di Anna Carlini verso la sentenza



Si avvicina la sentenza per i due imputati nel caso di Anna Carlini, morta dopo uno stupro a Pescara. I due uomini saranno giudicati per i reati di violenza sessuale e abbandono di incapace in concomitanza con la morte. Secondo l’autopsia se Anna non fosse stata abbandonata, ma fosse stata soccorsa, si sarebbe salvata.

