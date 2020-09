Morto Cesare Verona, addio al patron delle Penne Aurora: aveva 90 anni



Si è spento a 90 anni Franco Verona, dipendente e poi proprietario del famoso marchio Made in Italy Penne Aurora, famoso per aver trasformato le penne stilografiche in vere e proprie opere d’arte. La sua avventura con lo storico marchio piemontese comincia nel 1958. A lui è succeduto alla guida dell’azienda il figlio Cesare: “Mio padre anima e forza di questo marchio”.

