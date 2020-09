Morto il giornalista Peppino Caldarola, ex direttore dell’Unità e deputato: aveva 74 anni



Lutto nel mondo del giornalismo: è morto questa mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dopo breve malattia, Peppino Caldarola, 74 anni, ex direttore dell’Unità ed ex deputato della Repubblica. Originario della Puglia, era stato infatti eletto a Montecitorio per due legislature tra le fila de L’Ulivo: “Un valore aggiunto per il nostro mondo. Una bravissima persona”.

Continua a leggere



Lutto nel mondo del giornalismo: è morto questa mattina al Policlinico Umberto I di Roma, dopo breve malattia, Peppino Caldarola, 74 anni, ex direttore dell’Unità ed ex deputato della Repubblica. Originario della Puglia, era stato infatti eletto a Montecitorio per due legislature tra le fila de L’Ulivo: “Un valore aggiunto per il nostro mondo. Una bravissima persona”.

Continua a leggere

Continua a leggere