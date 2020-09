MPS, in arrivo commissione parlamentare sulla morte di David Rossi: “Niente più scuse”



È in arrivo una commissione di inchiesta per la morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, a Siena, in circostanze misteriose. Ad annunciarla Walter Rizzetto (FdI): “Bisogna capire di più di questa vicenda oscura, non ci sono più scuse”.

