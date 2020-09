Multa di 30.000 dollari perché dà da mangiare ai piccioni: il curioso caso di Elizabeth



Accade in Australia, dove una 72enne è stata denunciata dai vicini di casa. L’hobby della signora, secondo l’accusa, arrecherebbe gravi problemi di ordine e pulizia a tutto il resto del quartiere. Non è la prima volta che un cittadino viene sanzionato per questo motivo.

Continua a leggere



Accade in Australia, dove una 72enne è stata denunciata dai vicini di casa. L’hobby della signora, secondo l’accusa, arrecherebbe gravi problemi di ordine e pulizia a tutto il resto del quartiere. Non è la prima volta che un cittadino viene sanzionato per questo motivo.

Continua a leggere

Continua a leggere