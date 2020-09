Municipio di Gemmano distrutto da unabomba, rapinatori tentavano assalto al bancomat vicino



L’episodio a Gemmano, piccolo comune del Riminese, dove una banda di malviventiè entrata in azione durante la notte tra venerdì e sabato. Hanno piazzato una bomba nei pressi del bancomat per far saltare la parete che lo conteneva, l’esplosione però è stata così violenta che ha squassato anche l’edificio comunale dove sono stati distrutti mobili, porte e finestre ma persino pareti interne.

Continua a leggere



L’episodio a Gemmano, piccolo comune del Riminese, dove una banda di malviventiè entrata in azione durante la notte tra venerdì e sabato. Hanno piazzato una bomba nei pressi del bancomat per far saltare la parete che lo conteneva, l’esplosione però è stata così violenta che ha squassato anche l’edificio comunale dove sono stati distrutti mobili, porte e finestre ma persino pareti interne.

Continua a leggere

Continua a leggere