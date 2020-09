Naomi Campbell in tribunale, magnate russo suo ex fidanzato le fa causa per milioni di dollari



Vladislav Doronin, ricchissimo imprenditore russo, avrebbe fatto causa per alcuni milioni di dollari alla top model, sua compagna dal 2008 al 2013. Sembra che la Campbell si sia sempre rifiutata di restituirgli una somma di denaro che lui le aveva dato in prestito e che detenga ancora alcuni beni di sua proprietà.

