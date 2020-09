Nardò, diffusi in chat nomi e indirizzi dei contagiati: scattano le denunce



Sulle chat di Whatsapp di migliaia di cittadini di Nardò, in provincia di Lecce, sono trapelati nomi, cognomi e indirizzi di decine di persone contagiate dal coronavirus e ora in isolamento domiciliare. Per questo sono già scattate le prime denunce per violazione della privacy.

