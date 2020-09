Natalia Estrada, dall’amore con Giorgio Mastrota alla vita nel ranch con Andrea Mischianti



Il 3 settembre 2020 la showgirl spagnola compie 48 anni e non rimpiange affatto la tv. Ha alle spalle una carriera iniziata con “Il ciclone” di Pieraccioni, poi approdata ai programmi come “La sai l’ultima”, che ha segnato gli anni della sua popolarità. Natalia Estrada è ricordata anche per la sua vita sentimentale, dal matrimonio con Giorgio Mastrota, alla storia con Paolo Berlusconi. Oggi vive lontano dai riflettori a fianco del nuovo marito Andrea Mischianti. Insieme si dedicano ad un ranch in provincia di Asti.

Continua a leggere



Il 3 settembre 2020 la showgirl spagnola compie 48 anni e non rimpiange affatto la tv. Ha alle spalle una carriera iniziata con “Il ciclone” di Pieraccioni, poi approdata ai programmi come “La sai l’ultima”, che ha segnato gli anni della sua popolarità. Natalia Estrada è ricordata anche per la sua vita sentimentale, dal matrimonio con Giorgio Mastrota, alla storia con Paolo Berlusconi. Oggi vive lontano dai riflettori a fianco del nuovo marito Andrea Mischianti. Insieme si dedicano ad un ranch in provincia di Asti.

Continua a leggere

Continua a leggere