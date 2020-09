Negazionisti del coronavirus in piazza a Roma: “Diciamo no alle mascherine e ai vaccini”



No vax, seguaci di QAnon, no mask, cospirazionisti del 5G, Forza Nuova e – ovviamente – negazionisti del Covid: queste le presenze della piazza di oggi a Roma a Bocca della Verità per la manifestazione chiamata dal ‘Popolo delle Mamme’ contro la ‘dittatura sanitaria’. Circa 500 le persone al momento in piazza, la maggior parte senza mascherine.

