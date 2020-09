Neonati uccisi dal batterio killer a Verona: “Citrobacter trovato nel rubinetto dell’ospedale”



Era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento (Verona) il terribile Citrobacter che ha ucciso negli ultimi due anni quattro bambini e colpito in totale 96 piccoli pazienti. È quanto è emerso dalla Relazione della commissione regionale. Intanto, ha riaperto oggi Punto nascite per i parti non a rischio.

Continua a leggere



Era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento (Verona) il terribile Citrobacter che ha ucciso negli ultimi due anni quattro bambini e colpito in totale 96 piccoli pazienti. È quanto è emerso dalla Relazione della commissione regionale. Intanto, ha riaperto oggi Punto nascite per i parti non a rischio.

Continua a leggere

Continua a leggere