“Non hanno figli e dicono di essere stanche”, polemica su Beatrice Valli che si scusa: “Ero ironica”



Bufera su Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne oggi influencer. Sotto accusa una battuta della donna, madre di tre figli, che in una Instagram story aveva scritto “Quando donne senza figli dicono di essere stanche. Non oso immaginare cosa direbbero se ne avessero tre”, accompagnando la frase con delle emoticon di una faccina che ride. Aspramente criticata, è stata costretta a fare chiarezza: “Mi scuso, era ironia”.

