Nube di fumo dallo stabilimento, scatta l’allarme chimico a Rovereto: “Restate chiusi in casa”



L’allerta in mattinata a Rovereto, in Trentino, dove a casa della fuoriuscita di una sostanza gassosa da uno stabilimento farmaceutico della zona sono scattate immediatamente le procedure di emergenza. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco con le squadre speciali Nbcr ma per l’azienda non ci sono pericoli per l’ambiente.

