Nubifragio a Catania, bomba d’acqua sull’intera provincia: allagamenti e persone bloccate in auto



Nubifragio a Catania dove da questa mattina una bomba d’acqua sta colpendo la città ed altri paesi etnei, dove si stanno verificando allagamenti e le strade si sono trasformate in fiumi in piena. Molti automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro auto in panne ed hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Disagi anche nel Ragusano.

