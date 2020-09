Nuova vita per la Riserva dello Zingaro dopo gli incendi, ricrescono le palme nane



Rinasce la Riserva dello Zingaro, l’area protetta che va da San Vito Lo Capo a Castellammare del Golfo, in Sicilia, che alla fine dello scorso agosto era stata letteralmente distrutta dagli incendi, con la ricrescita delle palme nane, molto diffuse nella zona. Gli addetti ai lavori hanno effettuato quello che viene chiamato “taglio tecnico” per farle ricrescere in modo migliore: “Capacità di ripresa nonostante la gravità dell’evento traumatico subito”.

