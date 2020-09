Nuovo codice della strada, gli spazzini potranno multare chi sosta davanti ai cassonetti



Linea dura per chi parcheggia davanti ai cassonetti dei rifiuti o, comunque, in modo da impedire la pulizia delle strade. Con le nuove regole del codice della strada i netturbini potranno elevare multe quando la sosta di un mezzo sarà di intralcio al loro lavoro. Stesso potere anche per il personale delle aziende del trasporto pubblico, che potranno multare i veicoli.

