Nuovo focolaio di Coronavirus a Trento, 24 positivi in un’azienda di lavorazione della carne



Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato a Trento, dove sono risultati positivi al tampone 24 dipendenti di una ditta esterna che lavora per conto di una azienda di lavorazione della carne. Eseguito lo screening su oltre cento contatti dei soggetti infetti, tutti under 50 e per la maggior parte asintomatici. L’appello dei sindacati: “Svolgere tutti gli approfondimenti necessari sul rispetto dei protocolli di sicurezza”.

