Offese Valentina Pitzalis su Facebook: condannata per diffamazione la mamma dell’ex marito



Roberta Mamusa, la mamma di Manuel Piredda, il giovane muratore morto nel 2011 nel rogo della sua casa di Bacu Abis, nel quale rimase sfigurata anche la sua ex moglie, Valentina Pitzalis, è stata condannata dal tribunale di Cagliari per diffamazione nei confronti della ex nuora, che aveva più volte offeso sui social. L’amarezza di Valentina: “Sono contenta che abbia ricevuto l’ennesima condanna, tuttavia trovo ridicola la pena che le è stata inflitta”.

Continua a leggere



Roberta Mamusa, la mamma di Manuel Piredda, il giovane muratore morto nel 2011 nel rogo della sua casa di Bacu Abis, nel quale rimase sfigurata anche la sua ex moglie, Valentina Pitzalis, è stata condannata dal tribunale di Cagliari per diffamazione nei confronti della ex nuora, che aveva più volte offeso sui social. L’amarezza di Valentina: “Sono contenta che abbia ricevuto l’ennesima condanna, tuttavia trovo ridicola la pena che le è stata inflitta”.

Continua a leggere

Continua a leggere