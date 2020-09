Omicidio Guerrina Piscaglia, padre Gratien espulso dall’ordine religioso



L’ordine dei Frati Premostratensi ha espulso padre Gratien Alabi, condannato in via definitiva a 25 anni di carcere per l’omicidio della cinquantaduenne Guerrina Piscaglia. L’Ordine dei Premostratensi parteciperà anche alla causa promossa dai familiari di Guerrina Piscaglia per il risarcimento dei danni nei confronti della Curia di Arezzo.

