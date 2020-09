Omicidio Pina Sedda, dopo 18 anni marito chiede revisione: “Sulla scena sangue non mio”



Dopo diciotto anni dai fatti, l’unico condannato per l’omicidio di Maria Pina Sedda, uccisa nella cantina del suo condominio a Nuoro, chiede la revisione del processo sulla base di “nuove prove”. Si tratta di Gianfranco Cherubini, marito della vittima e condannato per omicidio premeditato per la cruenta morte della giovane impiegata del Comune.

Continua a leggere



Dopo diciotto anni dai fatti, l’unico condannato per l’omicidio di Maria Pina Sedda, uccisa nella cantina del suo condominio a Nuoro, chiede la revisione del processo sulla base di “nuove prove”. Si tratta di Gianfranco Cherubini, marito della vittima e condannato per omicidio premeditato per la cruenta morte della giovane impiegata del Comune.

Continua a leggere

Continua a leggere