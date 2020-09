Omicidio Renata Rapposelli, chiesto l’ergastolo per il figlio Simone Santoleri



Ergastolo: questa la richiesta del pubblico ministero per Simone Santoleri, imputato di omicidio e soppressione di cadavere per la morte della madre Renata Rapposelli, avvenuta il 9 ottobre 2017 a Giulianova (Teramo). Ventiquattro anni è invece la pena chiesta per Giuseppe Santoleri, padre di Simone e imputato di omicidio in concorso con il figlio.

