Omicidio Renata Rapposelli, condannati padre e figlio: la decisione della Corte



La Corte d’appello di Teramo ha deciso una pena di 27 anni per il figlio della pittrice, Simone Santoleri, e di 24 anni per il padre Giuseppe. Renata Rapposelli era sparita la mattina del 9 ottobre 2017, quel giorno era andata ad incontrare proprio il marito. Secondo la ricostruzione dell’accusa, i Santoleri l’avrebbero uccisa al culmine di una lite per motivi economici.

