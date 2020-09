Orrore in Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen



Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. La polizia non ha dato risposte per ora né sull’età dei bambini né sulle possibili circostanze dell’accaduto.

