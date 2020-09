Padova, fidanzati gay si baciano in centro: aggrediti a calci e pugni, spaccata la testa all’amico



Marlon e Mattias, fidanzati di 21 e 26 anni, sono stati picchiati davanti in pieno centro da sei persone. Un amico corso in aiuto ha rimediato una bicchierata in testa. “Vogliamo fare in modo che queste manifestazioni di odio e discriminazione non ci siano più. Mi viene da pensare anche al giovane Willy – aggiunge uno dei due – ucciso dalla mascolinità tossica e da questi comportamenti menefreghisti di fronte alla collettività e alla diversità”.

