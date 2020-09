Palermo, bimba con la febbre in attesa per 8 ore dell’esito del tampone davanti all’ospedale



La denuncia della madre della piccola di 18 mesi, rimasta in auto per ricevere l’esito del tampone davanti all’ospedale dei Bambini di Palermo. La bimba da giorni aveva la febbre 38.5°. Una vera odissea che si è conclusa con un esito negativo e il ricovero in reparto.

