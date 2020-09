Palermo, contagi in aumento: all’ospedale Cervello esauriti i posti in terapia intensiva



Aumentano i contagi in tutta la Sicilia, specialmente a Palermo, dove nell’ultimo mese sono stati 414 e dove si registra già il collasso del reparto di terapia intensiva al Covid Hospital dell’Ospedale Cervello. Non ci sono più posti letto in rianimazione, quindi.

