Palermo, Giuseppe si laurea a 97 anni in Filosofia: “Studiare fa bene, giovani non vi arrendete”



La storia di Giuseppe Paternò, neolaureato in Storia e Filosofia all’Università di Palermo all’età di 97 anni. Una freschezza mentale e una lucidità da portare come esempio ai giovani. Ha già deciso di iscriversi al primo anno di specialistica. “Non rinunciate agli studi, non arrendetevi agli ostacoli”.

