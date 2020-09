Palermo, morto l’anziano musicista investito da un “pirata” in bicicletta elettrica



Csare Roccoli, 88 anni, oboista ed ex docente al Conservatorio Vincenzo Bellini, era stato ricoverato due settimane fa per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto mentre attraversava la strada in via Messina Marine. Il ciclista non si era fermato a prestare soccorso. Ora è ricercato.

Continua a leggere



Csare Roccoli, 88 anni, oboista ed ex docente al Conservatorio Vincenzo Bellini, era stato ricoverato due settimane fa per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto mentre attraversava la strada in via Messina Marine. Il ciclista non si era fermato a prestare soccorso. Ora è ricercato.

Continua a leggere

Continua a leggere