Parma, sorprende giovane a rubare in casa: 87enne violentata da 17enne



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane si sarebbe introdotto nella casa della donna a Salsomaggiore Terme per un furto ma l’87enne, rientrata dal giardino, lo ha sorpreso e ha iniziato a urlare. A questo punto l’aggressione fisica che si è trasformata in breve tempo in una violenza sessuale.

