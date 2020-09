Paura a Modica, finestra si stacca a scuola e crolla su una studentessa: ferita alla testa



Paura all’Istituto Musicale “Giovanni Verga” di Corso Umberto (ex Magistrale) di Modica, in provincia di Ragusa, dove una finestra si è staccata per cause che sono ancora in via di accertamento ed è finita su una studentessa, ferendola alla testa. Le sue condizioni non sono gravi. Lezioni sospese e via alla didattica online.

