Paura in strada a Vibo Valentia, lite tra vicini finisce con sparatoria: colpiti marito e moglie



Una lite tra vicini per futili motivi si è trasformata in una sparatoria con feriti a Vibo Valentia, in Calabria. Ad essere colpiti marito e moglie. Le ferite più gravi per un quarantena raggiunto in pieno petto da alcuni colpi mentre è rimasta ferita solo di striscio la moglie sua coetanea. A sparare un vicino della coppia che però dopo i fatti è scappato via facendo perdere le proprie tracce.

