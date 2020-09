Pec, sanzioni in arrivo per i professionisti che non si dotano di casella mail verificata



Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni arrivano una serie di penalità per gli iscritti all’albo che non si mettono in regola. Avere una casella elettronica certificata è obbligatorio per avvocati, giornalisti, medici, ingegneri: lo è da molti anni ormai, ma fino ad adesso non erano mai state previste sanzioni. Le cose però sono ora cambiate.

