Pensioni anticipate a ottobre: il calendario per il ritiro in contanti alle Poste



Anche per il mese di ottobre Poste italiane ha redatto un calendario con le date per il ritiro della pensione in contanti nei propri uffici. Una misura pensata durante l’emergenza Coronavirus per evitare assembramenti, garantendo il pagamento anticipato degli assegni previdenziali sulla base di un calendario che segue le iniziali dei cognomi dei diretti interessati.

