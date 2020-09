Perugia, condannata la poliziotta che arrestò Amanda Knox e Raffaele Sollecito



Monica Napoleoni, ex numero uno della sezione omicidi della Squadra Mobile di Perugia, è stata condannata a tre anni e tre mesi di carcere per accesso abusivo al sistema informatico. Il reato risale alla fine del 2012, quando l’investigatrice della polizia di Stato avrebbe utilizzato il proprio potere di pubblico ufficiale per avviare accertamenti arbitrari su una psicologa.

Continua a leggere



Monica Napoleoni, ex numero uno della sezione omicidi della Squadra Mobile di Perugia, è stata condannata a tre anni e tre mesi di carcere per accesso abusivo al sistema informatico. Il reato risale alla fine del 2012, quando l’investigatrice della polizia di Stato avrebbe utilizzato il proprio potere di pubblico ufficiale per avviare accertamenti arbitrari su una psicologa.

Continua a leggere

Continua a leggere