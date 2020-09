Pescara, finti pacchi bomba in diversi punti della città: “Oggi salteranno in aria quattro palazzi”



Paura a Pescara dove nella mattinata di oggi sono stati rinvenuti alcuni pacchi sospetti in diversi punti sensibili della città, in particolare davanti al Tribunale e al distretto dell’Asl di via Rieti. Dopo l’intervento degli artificieri, che hanno fatto brillare tutti i pacchetti, l’allarme è rientrato. Indagini in corso: sui finti ordigni era attaccato un volantino con minacce nei confronti di un magistrato che lavora per la Procura di Pescara.

