Piacenza, bimbo finì in ospedale per aver ingerito cocaina: arrestati genitori e nonni



Lo scorso anno un bambino di un anno finì in ospedale dopo aver ingerito della cocaina. Oggi gran parte della sua famiglia è finita in carcere. Mamma, papà e due nonni sono stati arrestati al termine di una lunga indagine dei carabinieri. Sarebbero coinvolti in una attività di spaccio a Piacenza e anche di favoreggiamento della prostituzione.

