Piacenza, si sposa e subito dopo litiga con un parente della moglie: calci e pugni in strada



Diventano parenti e subito dopo iniziano a picchiarsi. È quanto accaduto sabato sera a Piacenza, dove due uomini sono finiti in ospedale dopo una lite in strada. Protagonisti un 45enne italiano che si era appena sposato e un familiare di sua moglie, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Continua a leggere



Diventano parenti e subito dopo iniziano a picchiarsi. È quanto accaduto sabato sera a Piacenza, dove due uomini sono finiti in ospedale dopo una lite in strada. Protagonisti un 45enne italiano che si era appena sposato e un familiare di sua moglie, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Continua a leggere

Continua a leggere