Pisa, incidente dopo la festa: muore il giorno del suo trentesimo compleanno



Marco Del Rosso, un giovane di 30 anni di Bientina, in provincia di Pisa, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo, che lavorava in un bar a Pontedera, percorreva la strada che collega la cittadina toscana a Calcinaia. Dopo essere finito fuori strada per lui non c’è stato nulla da fare.

