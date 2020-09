Politico spagnolo con mascherina fa un discorso in perfetto inglese, peccato sia in playback



Carlos Galiana, assessore all’Istruzione, sport, cultura e innovazione, ha pronunciato in playback un discorso a favore della candidatura di Valencia come Capitale dell’innovazione europea 2020. La sua pronuncia inglese appare più che mai precisa, senza alcuna inflessione spagnola. A insospettire il pubblico è stata la perfezione dell’inglese sfoggiato e l’escamotage della mascherina indossata per tutta la durata del filmato.

Continua a leggere



Carlos Galiana, assessore all’Istruzione, sport, cultura e innovazione, ha pronunciato in playback un discorso a favore della candidatura di Valencia come Capitale dell’innovazione europea 2020. La sua pronuncia inglese appare più che mai precisa, senza alcuna inflessione spagnola. A insospettire il pubblico è stata la perfezione dell’inglese sfoggiato e l’escamotage della mascherina indossata per tutta la durata del filmato.

Continua a leggere

Continua a leggere