Polonia, se il feto è malformato l’aborto è illegale. La proposta alla Corte costituzionale



Se il feto dovesse presentare delle malformazioni, dal 22 ottobre non sarà più possibile effettuare l’aborto in Polonia. Si prospetta una nuova restrizione dei diritti delle donne e la sentenza definitiva dovrebbe arrivare in un mese, dopo la pronuncia della Corte costituzionale di Varsavia. Le associazioni accusano: “un fantoccio dell’esecutivo”

Continua a leggere



Se il feto dovesse presentare delle malformazioni, dal 22 ottobre non sarà più possibile effettuare l’aborto in Polonia. Si prospetta una nuova restrizione dei diritti delle donne e la sentenza definitiva dovrebbe arrivare in un mese, dopo la pronuncia della Corte costituzionale di Varsavia. Le associazioni accusano: “un fantoccio dell’esecutivo”

Continua a leggere

Continua a leggere