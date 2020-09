Pompiere eroe: “Trascinato dal fiume in piena per 16 km per salvare un ragazzo suicida”



Danilo Marino, vigile del fuoco di 39 anni, originario di Formia ma in servizio a Verona, è ora fuori pericolo dopo 4 ore in balia delle acque dell’Adige in piena e una temperatura corporea scesa fino a 34 gradi. “Ero riuscito ad agganciarlo ma continuava a divincolarsi. Non riesco a smettere di pensarlo, è ancora disperso”.

