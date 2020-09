Possibile presenza di salmonella, Ministero richiama un preparato per insalata capricciosa



Un preparato per insalata capricciosa a marchio Promar è stato ritirato dal mercato. L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si tratta di un richiamo per rischio microbiologico a causa della possibile presenza di salmonella. Il prodotto oggetto del richiamo non va consumato.

Continua a leggere



Un preparato per insalata capricciosa a marchio Promar è stato ritirato dal mercato. L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si tratta di un richiamo per rischio microbiologico a causa della possibile presenza di salmonella. Il prodotto oggetto del richiamo non va consumato.

Continua a leggere

Continua a leggere