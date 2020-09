Precipita con l’auto in un dirupo: muore imprenditore e pilota di 39 anni



Un imprenditore e pilota di 39 anni, Daniel Villella, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto nel catanzarese, in Calabria. L’uomo stava guidando la sua auto quando è finito in un dirupo, nella tarda serata di venerdì 25 settembre. Le cause del tragico incidente sono ancora da accertare.

