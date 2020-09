Presenza di allergeni non dichiarati, insalata russa richiamata dai negozi



Un richiamo immediato dagli scaffali dei negozi di un lotto di insalata russa per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta è stato annunciato oggi dal Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Si sconsiglia il consumo alle persone allergiche all’uovo.

Continua a leggere



Un richiamo immediato dagli scaffali dei negozi di un lotto di insalata russa per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta è stato annunciato oggi dal Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Si sconsiglia il consumo alle persone allergiche all’uovo.

Continua a leggere

Continua a leggere