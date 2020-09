Presidente 118: “La temperatura va misurata a scuola. Compito istituzionale, non delle famiglie”



Il presidente nazionale della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli, ha spiegato che la temperatura non può essere misurata a casa dalle famiglie: “La misurazione della temperatura e la saturazione del sangue, cioè dei parametri vitali, sono compiti istituzionali, non possono essere in carico alle famiglie. Devono essere fatti a scuola”.

Continua a leggere



Il presidente nazionale della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli, ha spiegato che la temperatura non può essere misurata a casa dalle famiglie: “La misurazione della temperatura e la saturazione del sangue, cioè dei parametri vitali, sono compiti istituzionali, non possono essere in carico alle famiglie. Devono essere fatti a scuola”.

Continua a leggere

Continua a leggere