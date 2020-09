Previsioni meteo 29 settembre: addio pioggia, torna l’alta pressione e risalgono le temperature



Le previsioni meteo per martedì 29 settembre dicono che in Italia tornerà il bel tempo, dopo un weekend n cui ha piovuto molto. L’area depressionaria che ha occupato lo Stivale negli ultimi giorni, muoverà infatti il suo baricentro verso l’est Europa e sul nostro Paese la pressione registrerà un temporaneo aumento. Quindi sole e temperature in rialzo.

