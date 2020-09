Previsioni meteo 3 settembre: tornano sole e caldo sull’Italia



Le previsioni meteo di domani giovedì 3 settembre, indicano per le prossime il ritorno del sole su gran parte dell’Italia che ci regalerà nuove giornate estive almeno fino a fine settimana. Come conseguenza avremo un nuovo aumento delle temperature, dopo l’attuale fase più fresca, anche se i valori non supereranno mai i livelli critici.

Continua a leggere



Le previsioni meteo di domani giovedì 3 settembre, indicano per le prossime il ritorno del sole su gran parte dell’Italia che ci regalerà nuove giornate estive almeno fino a fine settimana. Come conseguenza avremo un nuovo aumento delle temperature, dopo l’attuale fase più fresca, anche se i valori non supereranno mai i livelli critici.

Continua a leggere

Continua a leggere