“Prima di morire, ecco le mie scoperte sulla vita”: l’ultima lettera di Elliot, malato terminale



Elliott Darren, 31enne inglese malato di cancro terminale, in una lettera pubblicata sul The Guardian condivide le sue ultime riflessioni sulla vita. Un tumore l’ha colpito due anni fa e ha deciso di non continuare quelle cure mediche che “avrebbero solo ritardato l’inevitabile”. Il giovane era già apparso ad aprile sulle pagine del quotidiano londinese, raccontando l’esperienza della quarantena dal punto di vista di un malato che “non avrebbe visto l’altro lato del lockdown”.

