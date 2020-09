Quali regioni hanno rinviato la riapertura delle scuole: l’elenco aggiornato



Quando comincia la scuola? Se il Ministero dell’Istruzione ha fissato per il 14 settembre la data di ripartenza delle lezioni in presenza, sono molte le regioni che hanno deciso di posticipare il ritorno in classe di studenti e docenti. Tra queste, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e che Campania, che proprio oggi ha diffuso la comunicazione ufficiale sul rinvio. Anche la Sicilia ha dato la possibilità ai singoli istituti di fare richiesta, per comprovati motivi, di posticipare l’inizio delle lezioni a giovedì 24 settembre.

