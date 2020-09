“Quest’anno io vuole imparare italiano bene”: la frase “razzista” sul manuale di seconda elementare



Un manuale pensato per le classi della seconda elementare è finito nella bufera per una frase ritenuta razzista. In una pagina del libro, infatti, si vede l’immagine di un bambino di colore che, contrariamente ai suoi compagni, sbaglia una frase in italiano e dice: “Quest’anno io vuole imparare italiano bene”.

